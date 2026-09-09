Tonjolkan Suasana Laut, The Palm Beach Residences PIK Punya View 2 Pantai Sekaligus

jpnn.com - JAKARTA - Tinggal di kawasan perkotaan tidak selalu harus identik dengan pemandangan gedung dan lalu lintas. Pilihan hunian dengan panorama laut kini mulai menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin mendapatkan suasana berbeda tanpa menjauh dari pusat aktivitas.

Konsep tersebut menjadi salah satu daya tarik The Palm Beach Residences PIK. Hunian tersebut menawarkan pengalaman yang cukup unik.

Dari kawasan residensial, penghuni bisa menikmati panorama dua pantai sekaligus, yakni Palm Beach dan pantai pasir putih PIK2. Artinya, suasana pagi dengan pemandangan laut hingga momen matahari terbenam dapat menjadi bagian dari keseharian penghuni.

Bagi yang tidak memilih panorama laut, The Palm Beach Residences juga menyediakan city view dengan pemandangan kawasan PIK.

Marketing Director PIK2 Lucia Aditjakra mengatakan proyek tersebut dikembangkan dengan menggabungkan berbagai kebutuhan masyarakat modern dalam satu kawasan.

“The Palm Beach Residences PIK kami hadirkan untuk mereka yang ingin menikmati hunian modern dengan pengalaman tinggal yang lebih lengkap, mulai dari pemandangan, kenyamanan, keamanan, hingga konektivitas kawasan,” tutur Lucia.

Tidak hanya menonjolkan pemandangan, lokasi The Palm Beach Residences juga menjadi salah satu faktor yang menonjol. Hunian tersebut berada di kawasan Simpang Empat PIK, tepat di jalur utama non-tol yang menghubungkan menuju PIK2.

Posisinya berada di antara Golf Island dan PIK2. Dua kawasan tersebut telah berkembang dengan berbagai pilihan kuliner, rekreasi, dan aktivitas gaya hidup.