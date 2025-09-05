menu
Top 10 Practice MotoGP Catalunya, Ada Rekor, Q1 Pasti Panas

Brad Binder. Foto: Erwin Scheriau/APA/AFP

jpnn.com - BARCELONA - Dua pembalap Red Bull KTM Brad Binder dan Pedro Acosta menyelesaikan Practice MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona-Catalunya, Jumat (5/9) malam WIB di posisi satu-dua.

Binder mengukir catatan waktu paling tajam, bahkan sampai memecahkan rekor lap di sirkuit yang berada di Montmelo itu.

Pembalap Afrika Selatan itu menorehkan waktu satu menit 38,141 detik. Rekor lama atas nama Aleix Espargaro yang tercipta tahun lalu; satu menit 38,190 detik.

Pedro Acosta di posisi kedua, berjarak 0,104 detik dari Binder.

Sementara itu, Duo Marquez di urutan ke-3 dan ke-4. Alex lebih cepat dari kakaknya.

Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Johann Zarco, Luca Marini, dan Ai Ogura melengkapi Top 10.

Sepuluh pembalap terbaik pada practice mendapatkan akses langsung ke kualifikasi utama atau Q2. Sisanya mengikuti kualifikasi 1 atau Q1.

Dua terbaik di Q1 mendapat tiket naik ke Q2.

Banyak pembalap top gagal masuk Top 10 Practice MotoGP Catalunya. Mereka harus berjibaku di Q1.

