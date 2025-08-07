Top, AdMedika Raih 2 Gold Winner di Ajang Contact Center World Awards Asia Pacific 2025

jpnn.com, BALI - Salah satu anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom, yaitu PT Administrasi Medika (AdMedika) menorehkan prestasi service excellence kelas dunia.

AdMedika yang bergerak di bidang digital health TPA terbesar dan pelopor solusi layanan kesehatan digital di Indonesia kembali meraih prestasi membanggakan dalam ajang internasional Contact Center World 20th Annual Asia Pacific Next Generation Contact Center & CX Best Practices Conference yang diselenggarakan di The Laguna Resort & Spa, Bali pada 21–25 Juli 2025.

Melalui perwakilannya, General Manager Health Care Service AdMedika Sri Sumari dan Assistant Manager Care AdMedika Dwi Hajar Siswantoro, AdMedika berhasil meraih dua penghargaan emas, yaitu Gold Winner dalam kategori Best Self-Service Technology & Best Incentive Scheme.

Ajang bergengsi ini merupakan kompetisi tahunan yang mempertemukan ratusan perusahaan dari berbagai negara di Asia Pasifik untuk berbagi inovasi terbaik dalam bidang pelayanan pelanggan (customer service excellence), transformasi digital, serta strategi pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan berkelanjutan.

General Manager Health Care Service Admedika Sri Sumari menyampaikan ini adalah pencapaian luar biasa dan menjadi bukti nyata dari kerja keras seluruh tim AdMedika.

"Penghargaan ini memotivasi kami untuk terus meningkatkan inovasi, budaya kerja, dan kualitas layanan demi memberikan customer experience terbaik bagi seluruh pelanggan,” kata Sri Sumari dalam keterangannya, Kamis (7/8).

Penghargaan ini menjadi pengakuan sekaligus memperkuat komitmen AdMedika untuk terus memberikan service excellence kepada seluruh pelanggan. (mrk/jpnn)