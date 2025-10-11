Top Corporate Award 2025, Ukur Kekuatan Brand dan Kinerja Emiten di Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Infobrand.id bersama Tras N Co Indonesia kembali menggelar ajang penghargaan Top Corporate Award 2025 dan Top Executive Award 2025.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan publik dan pemimpin korporasi yang berkinerja unggul dan berkelanjutan.
CEO Infobrand.id, Susilowati Ningsih menjelaskan penghargaan tersebut diberikan kepada emiten yang berhasil membangun corporate brand dan kinerja keuangan yang positif.
Sementara itu, Top Executive Award 2025 diketahui sebagai penghargaan bagi para direktur utama yang berhasil meningkatkan awareness, revenue, profit, dan dividen perusahaan.
"Penghargaan ini menjadi simbol prestise sekaligus alat strategis untuk memperkuat kredibilitas perusahaan di mata publik," ujar Susilowati dalam acara Award Ceremony yang diselenggarakan di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Selasa (7/10).
CEO Tras N Co Indonesia, Tri Raharjo menambahkan kinerja perusahaan emiten menjadi indikator penting bagi investor dan publik.
Tidak hanya dari sisi harga saham, tetapi juga dari strategi bisnis, pencapaian finansial, dan kekuatan corporate brand.
Penentuan peraih penghargaan dilakukan melalui serangkaian riset dan penilaian menggunakan Top Corporate Indeks 2025 dan Top Executive Indeks 2025.
Ajang penghargaan Top Corporate Award 2025 dan Top Executive Award 2025, mengukur kekuatan merek dan kinerja.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- ICE BSD Raih 2 Penghargaan di Ajang TDM Travel Trade Excellence Awards 2025
- Linc Raih Penghargaan 3PL of the Year di Ajang Indonesia Logistics Awards 2025
- ASDP Raih Penghargaan Inter–Island Transport & Logistic Connectivity of the Year di ILA 2025
- Divisi Legal Pegadaian Raih Penghargaan Indonesia’s In-House Counsel Awards 2025
- Bea Cukai Makassar Raih Penghargaan Pelayanan Prima dari 2 Perusahaan Kawasan Berikat
- MSM Raih Penghargaan di Ajang CSR & Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2025