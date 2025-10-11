Top Corporate Award 2025, Ukur Kekuatan Brand dan Kinerja Emiten di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Infobrand.id bersama Tras N Co Indonesia kembali menggelar ajang penghargaan Top Corporate Award 2025 dan Top Executive Award 2025.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan publik dan pemimpin korporasi yang berkinerja unggul dan berkelanjutan.

CEO Infobrand.id, Susilowati Ningsih menjelaskan penghargaan tersebut diberikan kepada emiten yang berhasil membangun corporate brand dan kinerja keuangan yang positif.

Sementara itu, Top Executive Award 2025 diketahui sebagai penghargaan bagi para direktur utama yang berhasil meningkatkan awareness, revenue, profit, dan dividen perusahaan.

"Penghargaan ini menjadi simbol prestise sekaligus alat strategis untuk memperkuat kredibilitas perusahaan di mata publik," ujar Susilowati dalam acara Award Ceremony yang diselenggarakan di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Selasa (7/10).

CEO Tras N Co Indonesia, Tri Raharjo menambahkan kinerja perusahaan emiten menjadi indikator penting bagi investor dan publik.

Tidak hanya dari sisi harga saham, tetapi juga dari strategi bisnis, pencapaian finansial, dan kekuatan corporate brand.

Penentuan peraih penghargaan dilakukan melalui serangkaian riset dan penilaian menggunakan Top Corporate Indeks 2025 dan Top Executive Indeks 2025.