menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Top Corporate Award 2025, Ukur Kekuatan Brand dan Kinerja Emiten di Indonesia

Top Corporate Award 2025, Ukur Kekuatan Brand dan Kinerja Emiten di Indonesia

Top Corporate Award 2025, Ukur Kekuatan Brand dan Kinerja Emiten di Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Infobrand.id bersama Tras N Co Indonesia kembali menggelar ajang penghargaan Top Corporate Award 2025 dan Top Executive Award 2025. Foto: Tim Infobrand.id

jpnn.com, JAKARTA - Infobrand.id bersama Tras N Co Indonesia kembali menggelar ajang penghargaan Top Corporate Award 2025 dan Top Executive Award 2025. 

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan publik dan pemimpin korporasi yang berkinerja unggul dan berkelanjutan. 

CEO Infobrand.id, Susilowati Ningsih menjelaskan penghargaan tersebut diberikan kepada emiten yang berhasil membangun corporate brand dan kinerja keuangan yang positif. 

Baca Juga:

Sementara itu, Top Executive Award 2025 diketahui sebagai penghargaan bagi para direktur utama yang berhasil meningkatkan awareness, revenue, profit, dan dividen perusahaan.

"Penghargaan ini menjadi simbol prestise sekaligus alat strategis untuk memperkuat kredibilitas perusahaan di mata publik," ujar Susilowati dalam acara Award Ceremony yang diselenggarakan di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Selasa (7/10).

CEO Tras N Co Indonesia, Tri Raharjo menambahkan kinerja perusahaan emiten menjadi indikator penting bagi investor dan publik.

Baca Juga:

Tidak hanya dari sisi harga saham, tetapi juga dari strategi bisnis, pencapaian finansial, dan kekuatan corporate brand.

Penentuan peraih penghargaan dilakukan melalui serangkaian riset dan penilaian menggunakan Top Corporate Indeks 2025 dan Top Executive Indeks 2025.

Ajang penghargaan Top Corporate Award 2025 dan Top Executive Award 2025, mengukur kekuatan merek dan kinerja.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI