Top Gun Pimpin FP1 MotoGP Belanda

jpnn.com, ASSEN - Pembalap Monster Energy Yamaha Maverick Vinales mencetak waktu paling tajam dalam latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Belanda di Assen, Jumat (25/6) sore WIB.

Rider berjuluk Top Gun itu meorehkan waktu satu menit 33,072 detik.

Pembalap Repsol Honda Pol Espargaro di urutan kedua dengan selisih 0,111 detik.

Adapun pembalap Suzuki Ecstar Alex Rins berada di posisi ketiga dengan gap 0,429 detik dari Vinales.

