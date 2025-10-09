Top Halal Award 2025, Bangun Kepercayaan Identitas Merek Halal Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia tengah menegaskan dirinya sebagai kekuatan baru dalam industri halal global.

Melalui ajang Top Halal Award 2025, semangat membangun merek halal yang autentik, berintegritas, dan berdaya saing kembali digaungkan.

Lebih dari sekadar penghargaan, acara ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara riset, kebijakan, dan inovasi untuk menjadikan halal sebagai identitas bangsa sekaligus keunggulan kompetitif Indonesia di pasar dunia.

IHATEC Marketing Research kembali menggelar Top Halal Award 2025 bertema “Building Authentic Halal Brands to Capture the Muslim Market”.

Penyerahan pengharagaan kepada sejumlah 47 brand diselenggarakan pada Rabu, 8 Oktober 2025 di Ballroom 1 Hotel JS Luwansa, Jakarta.

Ini menjadi momentum apresiasi bagi merek-merek terbaik yang berhasil meraih posisi teratas sebagai pilihan konsumen milenial Indonesia.

Di tengah pesatnya pertumbuhan industri halal global, Indonesia kini tampil sebagai salah satu panggung utama persaingan merek halal dunia.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, konsumen Indonesia tidak lagi sekadar menuntut produk bersertifikat halal, tetapi juga menginginkan merek yang benar-benar konsisten menjalankan prinsip halalan thayyiban.