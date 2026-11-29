jpnn.com, JAKARTA - Infobrand.id bersama Tras N Co Indonesia dan Asosiasi Brand Indonesia (ABI) menyelenggarakan The 44th Infobrand Forum, yang dirangkaikan dengan penganugerahan Top Innovation Choice Award 2026.

Mengusung tema Winning The Market Through Innovation, ajang ini menjadi wadah bagi pelaku usaha dan pengelola merek untuk memahami urgensi inovasi dalam memenangkan persaingan pasar.

Persaingan usaha yang kian ketat menuntut perusahaan menghadirkan inovasi yang tidak sekadar meluncurkan produk baru, tetapi juga menciptakan nilai tambah, solusi bagi konsumen, serta diferensiasi yang kuat.

CEO Infobrand.id Susilowati Ningsih menyampaikan inovasi merupakan kebutuhan strategis perusahaan untuk menjaga relevansi dan daya saing di tengah perubahan perilaku konsumen serta perkembangan teknologi digital.

“Melalui forum ini, kami berharap para peserta memperoleh perspektif dan wawasan baru mengenai strategi inovasi yang dapat diterapkan untuk mendorong pertumbuhan bisnis serta memperkuat posisi brand di tengah dinamika persaingan industri,” ujar Susilowati di Jakarta, baru-baru ini.

Pada kesempatan yang sama, penghargaan Top Innovation Choice Award 2026 diserahkan kepada perusahaan serta merek yang dinilai berhasil merealisasikan gagasan inovatif menjadi penunjang kinerja bisnis.

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Proses penilaian dilakukan melalui dua pendekatan, yakni Innovation Registration yang mewajibkan peserta menyerahkan materi untuk seleksi awal sebelum mengikuti penjurian virtual di hadapan dewan juri.

Pendekatan kedua, Innovation Monitoring, dilakukan melalui pengumpulan data inovasi produk atau layanan dari publikasi, profil produk, serta transaksi penjualan di lokapasar yang kemudian disaring lewat tahap penilaian internal dan kendali mutu.