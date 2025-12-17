Top, Luis Enrique Dinobatkan Sebagai Pelatih Terbaik FIFA 2025
jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Paris Saint-Germain (PSG) Luis Enrique dinobatkan sebagai pelatih terbaik 2025 oleh FIFA. Penobatan itu digelar dalam acara di Fairmont Katara Hall, Doha, Selasa malam waktu setempat.
Laman FIFA pada Rabu (17/12) menyebutkan, Luis Enrique menjadi pelatih terbaik 2025 kategori putra berkat keberhasilannya membawa PSG mendominasi musim 2024/2025.
Pada musim itu, PSG menyapu bersih gelar juara kompetisi domestik (Liga Prancis, Piala Prancis dan Piala Super Prancis).
Kemudian, PSG menjuarai Liga Champions yang adalah pertama sepanjang sejarah klub itu setelah mengalahkan Inter Milan dalam final.
Les Parisiens juga menembus final Piala Dunia Antarklub 2025 untuk kemudian kalah 0-3 dari Chelsea.
Gelar pelatih terbaik ini menjadi tambahan penghargaan untuk Enrique setelah September lalu mendapatkan Piala Johan Cruyff.
FIFA mengumumkan 10 nomine pelatih terbaik putra, yaitu Javier Aguirre, Mikel Arteta, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Roberto Martinez dan Arne Slot.
Enrique terpilih berdasarkan pembagian suara penggemar dan panel Legenda FIFA, masing-masing 50 persen. (antara/jpnn)
