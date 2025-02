Top Management Krakatau Steel Group Gelar Pelatihan Kepemimpinan Bersama Unhan

jpnn.com, JAKARTA - PT Krakatau Steel dan Group secara serentak menggelar Pelatihan Kepemimpinan Short Course on Strategic Management & Leadership Krakatau Steel Group untuk Top Management yang bekerja sama dengan Universitas Pertahanan Republik Indonesia dan Group I Kopassus pada Kamis (20/2).

“Direksi Krakatau Steel bersama 100 peserta Top Management Krakatau Steel Group berpartisipasi dan ditempa dalam pelatihan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari beberapa anggota direksi kami, termasuk saya yang telah mengikuti Executive Course on Strategic Management and Leadership Cohort-5, sehingga kami ingin mendapatkan wawasan mengenai leadership tidak berhenti di peserta kegiatan sebelumnya tapi juga seluruh jajaran manajemen di Krakatau Steel Group,” ujar Direktur Utama Krakatau Steel Muhamad Akbar Djohan.

Akbar mengatakan Krakatau Steel sebagai salah satu objek vital nasional, saat ini tidak lagi hanya berfokus pada bisnis baja, melainkan fokus bagaimana pihaknya bisa mengembangkan industri hilir.

"Antara lain industri pelabuhan, properti, pengembangan kawasan, pengolahan air industri hingga jasa teknologi informasi. Transformasi ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kinerja sehingga sebagai industri strategis kami dapat terus tumbuh mendukung pembangunan nasional,” terang Akbar.

Ke depan Kratakatau Steel bukan sekedar memproduksi baja, tetapi membangun kepercayaan, trustworthy.

"Di mana komitmen kami membangun kepercayaan dengan menghadirkan Produk Berkelas Dunia," serunya.

Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan RI Laksda TNI Dr. Sri Yanto menyampaikan Universitas Pertahanan RI menyambut antusiasme acara ini.

Krakatau Steel sebagai industri strategis nasional memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu melakukan inisiasi pertahanan negara.