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Top Skor dan Klasemen Super League hingga Pekan ke-6

Top Skor dan Klasemen Super League hingga Pekan ke-6
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Striker Madura United Dimitar Mitkov. Foto: ileague

jpnn.com - PAMEKASAN - Persija Jakarta memimpin klasemen Super League hingga pekan ke-6. Penyandang julukan Macan Kemayoran itu juga menempatkan mesin golnya di puncak daftar top skor, yakni Alexander Jeremejeff.

Penyerang dari Swedia berusia 33 tahun dan memiliki tinggi badan 192 cm itu sudah mengoleksi enam gol.

Di bawah Jeremejeff ada striker Madura United Dimitar Mitkov dengan koleksi lima gol.

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Mitkov mencetak gol ke-5 miliknya di Super League saat Madura United mengempaskan Persib Bandung di pekan ke-6 yang berlangsung di Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10) malam.

 

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Top Skor dan Klasemen Super League hingga Pekan ke-6flashscore

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Gol Mitkov cukup membuat Madura United menang 1-0.

Pelatih Madura United Jose Gomes sangat senang pasukannya menang dari si juara bertahan Persib.

Dengan kemenangan itu, Madura United berhak duduk di anak tangga ke-3 klasemen Super League.

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