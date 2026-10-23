Top Skor dan Klasemen Super League hingga Pekan ke-6
jpnn.com - PAMEKASAN - Persija Jakarta memimpin klasemen Super League hingga pekan ke-6. Penyandang julukan Macan Kemayoran itu juga menempatkan mesin golnya di puncak daftar top skor, yakni Alexander Jeremejeff.
Penyerang dari Swedia berusia 33 tahun dan memiliki tinggi badan 192 cm itu sudah mengoleksi enam gol.
Di bawah Jeremejeff ada striker Madura United Dimitar Mitkov dengan koleksi lima gol.
Mitkov mencetak gol ke-5 miliknya di Super League saat Madura United mengempaskan Persib Bandung di pekan ke-6 yang berlangsung di Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10) malam.
Top Skor Super League (5 Besar)
flashscore
Gol Mitkov cukup membuat Madura United menang 1-0.
Pelatih Madura United Jose Gomes sangat senang pasukannya menang dari si juara bertahan Persib.
Dengan kemenangan itu, Madura United berhak duduk di anak tangga ke-3 klasemen Super League.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- PSS Keok dari Persik, Huistra Berdalih Pemain Belakang Jadi Biang Kerok
- Setelah Terhukum, Persib Naik Bus dan Bersiap Main Lagi
- Jadwal Pekan ke-7 Super League, Persib Pengin Bangkit di Kandang Lawan
- Hancurkan Persib Bandung, Madura United Langsung Meroket
- Pengakuan Pelatih Madura United tentang Persib: Sulit, tetapi Bisa
- Satu Kesalahan, Persib Dihukum Madura United