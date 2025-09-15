menu
Top Skorer Sementara Persib, Uilliam Barros Enggan Berpuas Diri

Penyerang Persib, Uilliam Barros di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (15/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Striker asing asal Brasil, Uilliam Barros, tampil mencuri perhatian. Dia menjadi top skorer sementara Persib Bandung sampai dengan pekan ke-5 BRI Super League 2025/26.

Dalam keseluruhan pertandingan yang sudah dilakoninya bersama Persib, Uilliam Barros mengoleksi empat gol.

Tiga gol dicetak di kompetisi domestik dan satu di laga kualifikasi AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Manilla Digger.

Pemain berusia 30 tahun itu rata-rata mencetak satu gol di setiap pertandingan. Dia hanya tidak membobol gawang lawan saat melawan PSIM Yogyakarta.

Dengan empat gol tersebut, Uilliam kini menjadi top skorer sementara di klub Persib Bandung, disusul Febri Hariyadi dan Patricio Matricardi dengan masing-masing satu gol.

Uilliam Barros mengatakan, gelar top skorer atau pencetak gol terbanyak di klub bukanlah targetnya.

Menurutnya, yang paling penting adalah kemenangan tim di setiap pertandingan.

“Saya pikir yang terpenting adalah tetap fokus sekarang, karena ada pertandingan besar di depan kami dan kami harus menang,” kata Uilliam Barros ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (15/9/2025).

Komentar striker Persib Uilliam Barros menjadi top skorer sementara di tim Persib sampai pekan ke-5 Super League 2025/26.

