Topgolf Journalist Writing Competition 2025 Dibuka, Angkat Tema Gaya Hidup Urban

jpnn.com, JAKARTA - Kompetisi menulis bertajuk Journalist Writing Competition Topgolf 2025 resmi dibuka.

Ajang ini mengajak para jurnalis dan penulis untuk mengangkat sisi unik Topgolf Jakarta sebagai destinasi yang memadukan olahraga, hiburan, dan gaya hidup urban.

Mengusung tema “More than just a Swing: Topgolf Jakarta as the City’s Urban Lifestyle Destination”, kompetisi ini memberi ruang bagi peserta untuk mengeksplorasi cerita-cerita menarik seputar pengalaman bermain di Topgolf Jakarta.

Penulis diharapkan mampu menggambarkan Topgolf tidak hanya sebagai arena olahraga golf, tetapi juga sebagai tempat berkumpul dan menikmati gaya hidup kota.

Penyelenggara mendorong peserta untuk menonjolkan ciri khas tulisan masing-masing, serta memasukkan kata kunci “Topgolf Jakarta” dalam karya yang dikirimkan.

Artikel yang dikirim dapat berformat feature, ulasan gaya hidup, atau narasi jurnalistik lainnya.

Karya tulis dapat dikirim sebanyak-banyaknya sebelum batas akhir pengumpulan pada 30 November 2025.

Kompetisi ini terbuka bagi jurnalis media cetak, daring, dan penulis independen yang tertarik pada dunia gaya hidup dan hiburan urban.