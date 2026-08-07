Topping Off Inspirasi Schools Babak Baru Ekosistem Pendidikan di CitraRaya Tangerang

jpnn.com, JAKARTA - Menandai selesainya tahap konstruksi struktur utama bangunan, Ciputra Group bersama Inspirasi Schools menggelar seremoni topping off gedung Inspirasi Schools CitraRaya Tangerang.

Director PT. Ciputra Residence Lalitya Ciputra Sastrawinata mengatakan acara tersebut merupakan kelanjutan dari penandatanganan kerja sama strategis antara kedua pihak yang berlangsung pada 4 Desember 2025 di Ciputra World Jakarta.

"Milestone ini menegaskan bahwa investasi pendidikan di CitraRaya Tangerang bukan sekadar rencana, melainkan komitmen yang terus kami wujudkan tahap demi tahap,” ungkap Lalitya, Jumat (7/8).

Menurut Lalitya, kehadiran Inspirasi Schools CitraRaya Tangerang akan melengkapi ekosistem hunian yang mendukung tumbuh kembang setiap keluarga secara menyeluruh.

Acara topping off dihadiri oleh Budiarsa Sastrawinata, Managing Director Ciputra Group, bersama Jaspal Sidhu, Founder dan Chairman Singapore Intercultural Schools (SIS) Group sekaligus pendiri Inspirasi Schools, didampingi jajaran manajemen CitraRaya Tangerang, sebagai simbol komitmen bersama dalam menghadirkan fasilitas pendidikan berstandar internasional pertama di kawasan CitraRaya Tangerang.

Founder dan Chairman SIS Group Jaspal Sidhu mengatakan seremoni topping off hari ini menandai milestone penting dalam komitmen untuk menghadirkan pendidikan berstandar Singapura yang unggul.

“Agar makin mudah diakses oleh keluarga Indonesia," ujar Jaspal.

Dia mengaku selalu percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan akses pendidikan berkualitas tinggi, di mana pun mereka berada.