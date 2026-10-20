Toprak Razgatlioglu Dihantam Kabar Buruk, MotoGP 2026 Berakhir Lebih Cepat

jpnn.com - Perjalanan Toprak Razgatlioglu pada musim debutnya di MotoGP 2026 harus terhenti lebih awal.

Pembalap Yamaha itu dipastikan absen hingga penghujung musim setelah mengalami cedera bahu yang mengharuskannya menjalani operasi.

Toprak tidak hanya kehilangan kesempatan tampil di MotoGP Australia, tetapi juga harus melewatkan seluruh seri tersisa musim ini.

"Toprak Razgatlioglu dipastikan tidak akan tampil di MotoGP Australia maupun sisa musim 2026 karena perlu menjalani operasi," bunyi pernyataan MotoGP.

Kecelakaan di Mandalika Jadi Awal Petaka

Masalah ini bermula dari kecelakaan keras yang dialami Toprak saat menjalani sesi latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Indonesia 2026.

Insiden tersebut terjadi di tikungan 13 Sirkuit Mandalika ketika motor Yamaha YZR-M1 yang dikendarainya kehilangan daya cengkeram pada ban belakang.

Toprak terlempar dari motor dan mengalami dislokasi bahu kanan. Meski cedera tersebut mengganggu kondisinya, pembalap asal Turki itu sempat mencoba melanjutkan akhir pekan balap dengan mengikuti kualifikasi dan sprint race.

Namun, upayanya untuk bertahan tidak berjalan sesuai harapan. Toprak akhirnya menghentikan balapan utama pada Minggu ketika lomba memasuki lap kesembilan.