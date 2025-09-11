Topremit Hadirkan Fitur Transfer Uang Lebih Cepat ke Alipay

menu
Topremit menghadirkan fitur transfer uang lebih cepat ke Alipay yang memudahkan pengguna saat mengirim uang. Foto dok. Topremit

jpnn.com, JAKARTA - Pelopor layanan remitansi berbasis teknologi, Topremit, mempermudah masyarakat dengan merilis fitur 'Scan atau Unggah QR Alipay'.

Fitur ini memudahkan pengiriman uang lebih cepat dan praktis.

"Melalui fitur ini, pengguna tidak lagi perlu mengisi nama dan ID penerima secara manual ketika melakukan transfer ke akun Alipay di Tiongkok," kata CEO dan juga Co-founder Topremit Hermanto, Kamis (11/9).

Fitur ini untuk menjawab kebiasaan banyak penerima di Tiongkok yang biasanya hanya membagikan QR Alipay mereka kepada pengirimnya.

Selain mempermudah, menurut Hermanto, layanan ini juga minim kesalahan pengguna ketika mengirimkan uang.

Hal itu dikarenakan dengan scan atau mengunggah QR Code milik penerima, sistem Topremit akan otomatis melengkapi data penerima.

Sebelumnya, pengguna Topremit harus tetap mengetik ulang nama dan ID penerima yang tidak jarang menggunakan aksara Mandarin sehingga berisiko menimbulkan kesalahan input dan bahkan kegagalan transaksi.

Dengan adanya otomatisasi melalui QR Code, pengguna kini dapat menghindari hambatan tersebut dan memastikan transaksi berlangsung lebih mulus.

