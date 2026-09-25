Torcal: Mobil Listrik Pertama Bentley, Buas!

jpnn.com - Era baru Bentley akhirnya dimulai, lewat perkenalan Torcal—EV murni (battery electric vehicle) pertama mereka.

Kehadiran Torcal tak cuma menambah portofolio Bentley menjadi empat lini model, tetapi juga membuktikan elektrifikasi tidak harus mengorbankan jiwa dan sensasi berkendara sebuah grand tourer sejati.

Di balik lekuk bodi mewahnya sepanjang lima meter, Torcal menyimpan monster yang senyap.

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Berbekal dua motor listrik, varian tertingginya, Torcal S, mampu memuntahkan tenaga hingga 888 PS dan torsi raksasa 1.350 Nm.

Saat fitur Launch Control diaktifkan, mobil melesat dari 0 ke 100 km/jam hanya dalam waktu 2,9 detik—kecepatan instan yang dulu sulit dibayangkan hadir pada sebuah Bentley.

Soal kepraktisan, Bentley juga tak main-main. Baterai berkapasitas 113 kWh miliknya sanggup membawa Torcal menjelajah hingga 600 kilometer dalam sekali pengisian penuh.

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Lewat teknologi 800 volt dan daya isi ulang 400 kW, baterainya bisa terisi dari 10 ke 80 persen hanya dalam 16 menit.

Cukup ditinggal minum kopi sebentar, mobil sudah siap melaju lagi.