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Torehan Medali Emas Asian Games 2026 Beregu Putra Bukti Pembinaan PBSI Berjalan Baik

Torehan Medali Emas Asian Games 2026 Beregu Putra Bukti Pembinaan PBSI Berjalan Baik
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Selebrasi pebulu tangkis Moh. Zaki Ubaidillah bersama Alwi Farhan seusai mempersembahkan medali emas Asian Games 2026 nomor beregu putra di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Kamis (24/9). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, NAGOYA - Keberhasilan tim beregu putra Indonesia meraih medali emas Asian Games 2026 cabang olahraga bulu tangkis patut mendapatkan apresiasi.

Kabid Binpres PBSI Eng Hian menyebut raihan tersebut memberikan pembuktian bahwa pebulu tangkis Indonesia bisa bersaing.

Penggemar sempat meragukan setelah para pemain Indonesia dalam beberapa turnamen BWF Super Series sering gagal naik podium tertinggi.

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Catatan buruk tersebut tampaknya menjadi cambuk untuk pebulu tangkis Indonesia saat berlaga pada Asian Games 2026.

Terbukti mental bertanding Amri Syahnawi dan kolega cukup kuat untuk bangkit dari keterpurukan.

Tercatat tim beregu putra Indonesia setelah mengawali laga dengan ketertinggalan 0-2 setelah Jonatan Christie (tunggal putra) dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (ganda putra) kalah.

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Momentum akhirnya pindah seusai Alwi Farhan (tunggal putra), Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (ganda putra) serta Moh. Zaki Ubaidillah (tunggal putra) menang. 

Kemenangan tersebut kemudian mengembalikan keunggulan 3-2 untuk Indonesia atas China di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Kamis (24/9).

Raihan medali emas Asian Games 2026 dari nomor beregu putra menjadi bukti bahwa PBSI tidak diam dalam melakukan program pembinaan pemain

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