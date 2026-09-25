Torehan Medali Emas Asian Games 2026 Beregu Putra Bukti Pembinaan PBSI Berjalan Baik

jpnn.com, NAGOYA - Keberhasilan tim beregu putra Indonesia meraih medali emas Asian Games 2026 cabang olahraga bulu tangkis patut mendapatkan apresiasi.

Kabid Binpres PBSI Eng Hian menyebut raihan tersebut memberikan pembuktian bahwa pebulu tangkis Indonesia bisa bersaing.

Penggemar sempat meragukan setelah para pemain Indonesia dalam beberapa turnamen BWF Super Series sering gagal naik podium tertinggi.

Catatan buruk tersebut tampaknya menjadi cambuk untuk pebulu tangkis Indonesia saat berlaga pada Asian Games 2026.

Terbukti mental bertanding Amri Syahnawi dan kolega cukup kuat untuk bangkit dari keterpurukan.

Tercatat tim beregu putra Indonesia setelah mengawali laga dengan ketertinggalan 0-2 setelah Jonatan Christie (tunggal putra) dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (ganda putra) kalah.

Momentum akhirnya pindah seusai Alwi Farhan (tunggal putra), Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (ganda putra) serta Moh. Zaki Ubaidillah (tunggal putra) menang.

Kemenangan tersebut kemudian mengembalikan keunggulan 3-2 untuk Indonesia atas China di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Kamis (24/9).