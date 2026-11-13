Torehkan Prestasi, Mendagri Tito Diganjar Penghargaan Penggerak Ekonomi Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima Anugerah Khusus Penggerak Kesejahteraan dan Ekonomi Daerah dari salah satu media nasional di Jakarta.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upayanya dalam mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi, percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pemberian insentif fiskal bagi daerah berprestasi.

Mendagri menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan.

Menurutnya, penghargaan tersebut dapat memacu semangat berbagai pihak untuk terus meningkatkan kinerja dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

“Penghargaan ini pernah kita juga lakukan sama-sama dan Kemendagri dalam program bersama, ini akan pasti akan memberikan semangat dan dorongan kepada rekan-rekan yang mendapatkan penghargaan," ujar Mendagri dalam acara Anugerah Penggerak Nusantara 2026 yang berlangsung di Studio iNews, Jakarta, Kamis (12/11/2026) malam.

Terkait pertumbuhan ekonomi daerah, Mendagri menjelaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara konsisten mendorong pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi, yakni konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto.

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Upaya tersebut dilakukan dengan menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan investasi, mempercepat realisasi APBD, serta mendorong peningkatan ekspor daerah.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kemendagri secara rutin menggelar rapat koordinasi bersama kepala daerah dan kementerian/lembaga terkait.