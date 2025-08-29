Toshiba Nature Pure Series, Kulkas Berkapasitas Jumbo 711 Liter

jpnn.com, JAKARTA - Menjawab kebutuhan keluarga akan solusi penyimpanan belanjaan yang lebih optimal di Kulkas.

Toshiba meluncurkan kulkas terbaru Nature Pure Series dengan kapasitas jumbo, 711 liter.

Bayangkan, kebutuhan belanja keluarga untuk dua minggu bisa langsung tersimpan rapi di satu tempat.

Mulai dari buah, sayur, daging, hingga minuman untuk pesta keluarga semuanya muat tanpa perlu dipadatkan.

“Kami memahami tantangan banyak keluarga Indonesia yang sering menghadapi keterbatasan ruang penyimpanan makanan."

"Kehadiran kulkas ini sekaligus memperkuat komitmen Toshiba untuk selalu menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia,” ujar Product Manager Refrigerator Toshiba Lifestyle Indonesia, Puput Chandra Erlinda, melalui keterangannya, Jumat (29/8).

Tak hanya soal ruang ekstra, kulkas baru itu juga punya teknologi PureAIR dan PureAIR Turbo yang mampu mensterilkan udara hingga 99,99%.

Jadi, bau menyengat dari makanan khas seperti rendang, bahkan durian, bisa hilang seketika.