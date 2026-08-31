Tostem Pavilion 2026 Hadirkan Solusi Inovatif untuk Ruang Hidup

jpnn.com, JAKARTA - Tostem kembali berpartisipasi dalam IndoBuildTech Expo 2026 yang berlangsung pada Juli 2026.

Melalui Tostem Pavilion, merek pintu dan jendela asal Jepang tersebut memperkenalkan sejumlah inovasi produk kepada pengunjung.

Paviliun Tostem dirancang oleh Ruangrona, pemenang Best of the Best Tostem Asia Design Award 2025.

Konsep ruang yang dihadirkan memungkinkan pengunjung mengeksplorasi berbagai area sekaligus mencoba langsung pintu dan jendela Tostem.

Leader Indonesia LHT Asia Hirokazu Morokuma mengatakan, pengalaman langsung menjadi salah satu fokus Tostem dalam pameran tersebut.

Pengunjung dapat mengoperasikan produk untuk merasakan pergerakan serta melihat detailnya secara langsung.

"Kami ingin pengunjung dapat menyentuh dan merasakan langsung produk kami, terutama saat produk pintu dan jendela dioperasikan dan merasakan sendiri betapa halus pergerakannya dan melihat setiap detail yang dirancang dengan sangat teliti," ujar Hirokazu.

Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah Corner Sliding IN16 dari IN16 Series. Produk tersebut dirancang sebagai solusi interior untuk ruang sudut dengan bukaan yang lebih leluasa, dilengkapi mekanisme bukaan hening, perangkat tersembunyi, dan bingkai setipis 16 milimeter.