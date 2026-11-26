jpnn.com - JAKARTA - Pendaftaran CPNS 2026 dijadwalkan dimulai pada 27 November, dilanjutkan seleksi administrasi pada minggu pertama Desember.

Adapun Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berlangsung pada Januari hingga Maret 2027.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebutkan, pada seleksi CPNS 2026 ini pemerintah memprioritaskan 70.000 formasi bidang kehutanan.

Menteri Rini mengatakan alokasi tersebut merupakan bagian dari 118.208 formasi yang disiapkan untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat dan program prioritas Presiden dari total 154.052 formasi CPNS tahun ini.

"Bidang kehutanan itu sebanyak 70.000," kata Rini dalam konferensi pers pengumuman pengadaan CPNS 2026 di Jakarta, Rabu (25/11).

Dia menjelaskan pengadaan CPNS tahun ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, terutama pada sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas pemerintah.

"Pengadaan CPNS ini tentunya diarahkan untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta optimalisasi program prioritas Presiden lainnya," ujarnya.

Selain bidang kehutanan, kelompok formasi untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat dan program prioritas Presiden juga mencakup tenaga dosen dan tenaga teknis kependidikan tinggi sebanyak 26.614 formasi, tenaga kesehatan 13.362 formasi, serta guru dan tenaga kependidikan 3.621 formasi.