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Total 6 Bandar Udara Ditutup Terdampak Abu Vulkanik, Terbaru Husein Sastranegara

Total 6 Bandar Udara Ditutup Terdampak Abu Vulkanik, Terbaru Husein Sastranegara
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Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi berbicara dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat (26/6/2026). ANTARA/Harianto

jpnn.com, JAKARTA - Bandara Internasional Husein Sastranegara di Bandung resmi ditutup untuk operasional penerbangan mulai pukul 12.00 WIB akibat terindikasi terdampak abu vulkanik Anak Krakatau.

"Bandara Husein Sastranegara bandung terindikasi sudah terdampak, sehingga kami nyatakan ditutup untuk penerbangan," kata Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi dalam konferensi daring, Minggu (6/9).

Penutupan operasional Bandara Husein Sastranegara tersebut dilakukan setelah pihak otoritas menjalankan paper test guna mendeteksi pengendapan material abu vulkanik di area penting bandara.

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Penutupan ini menambah daftar fasilitas penerbangan yang terdampak, setelah sebelumnya lima bandara yakni Radin Inten Lampung, Soekarno-Hatta (CGK), Halim Perdanakusuma, Pondok Cabe, dan Budiarto Curug ditutup hingga pukul 09.30 WIB.

Guna memantau kondisi terkini, Dudy menyatakan pihak Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Bersamaan dengan kebijakan penutupan ini, Dudy menegaskan agar seluruh pihak maskapai mematuhi arahan operasional demi menjaga keamanan penerbangan.

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"Mengedankan keselamatan memastikan penerbanagan berjalan dan baik, dan laik melakukan penerbangan," ujar Dudy. (rom/jpnn)

Bandara Internasional Husein Sastranegara di Bandung ditutup sementara untuk operasional penerbangan mulai pukul 12.00 WIB akibat abu vulkanik.


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Romaida Uswatun Hasanah

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