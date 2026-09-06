Total 6 Bandar Udara Ditutup Terdampak Abu Vulkanik, Terbaru Husein Sastranegara
jpnn.com, JAKARTA - Bandara Internasional Husein Sastranegara di Bandung resmi ditutup untuk operasional penerbangan mulai pukul 12.00 WIB akibat terindikasi terdampak abu vulkanik Anak Krakatau.
"Bandara Husein Sastranegara bandung terindikasi sudah terdampak, sehingga kami nyatakan ditutup untuk penerbangan," kata Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi dalam konferensi daring, Minggu (6/9).
Penutupan operasional Bandara Husein Sastranegara tersebut dilakukan setelah pihak otoritas menjalankan paper test guna mendeteksi pengendapan material abu vulkanik di area penting bandara.
Penutupan ini menambah daftar fasilitas penerbangan yang terdampak, setelah sebelumnya lima bandara yakni Radin Inten Lampung, Soekarno-Hatta (CGK), Halim Perdanakusuma, Pondok Cabe, dan Budiarto Curug ditutup hingga pukul 09.30 WIB.
Guna memantau kondisi terkini, Dudy menyatakan pihak Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Bersamaan dengan kebijakan penutupan ini, Dudy menegaskan agar seluruh pihak maskapai mematuhi arahan operasional demi menjaga keamanan penerbangan.
"Mengedankan keselamatan memastikan penerbanagan berjalan dan baik, dan laik melakukan penerbangan," ujar Dudy. (rom/jpnn)
Bandara Internasional Husein Sastranegara di Bandung ditutup sementara untuk operasional penerbangan mulai pukul 12.00 WIB akibat abu vulkanik.
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Romaida Uswatun Hasanah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Belasan Penerbangan Ngurah Rai Dibatalkan Gegara Erupsi Anak Krakatau
- BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca untuk Atasi Abu Vulkanik Erupsi Gunung Anak Krakatau
- Abu Vulkanik Anak Krakatau Meluas ke Jakarta, Layanan MRT Beroperasi & Pantau Situasi
- Hujan Abu Vulkanik Sampai Banten, Gubernur Andra Soni Siagakan Personel Mitigasi Bencana
- Begini Dampak Buruk Menghirup Abu Vulkanik bagi Paru-paru, Jangan Disepelekan
- Pemkot Bandarlampung Buka Layanan Kesehatan Dampak Abu Vulkanik