Total Care Men Sukses Gelar Total Combat Run 2025, Randy Pangalila Berbagi Tip

jpnn.com, JAKARTA - Total Care Men, brand perawatan pria dari Tempo Scan Group, menggelar event Total Combat Run 2025, ajang pertama yang menggabungkan dua tantangan, yaitu 7K Run dan Body Combat dalam satu event yang berhasil menarik partisipasi ribuan peserta.

Event digelar di Gelora Bung Karno (GBK) Plaza Utara sebagai bukan hanya sebagai wadah para pria untuk melewati berbagai tantangan, tetapi juga sebagai ajang yang menghibur dan menginspirasi melalui Total Care Men Xperience dan Talkshow Unlock Your Challenge: Be Unstoppable, Be Confident.

Elfia Rahmi, Senior General Manager Brand Consumer Marketing Total Care Men mengatakan tahun ini Total Care Men ingin menjangkau audiens yang lebih luas dengan tidak hanya berbasis pada komunitas tetapi juga menjangkau masyarakat umum.

“Total Combat Run 2025 menjadi momentum bagi Total Care Men untuk merangkul lebih banyak pria Indonesia, mengajak mereka untuk aktif bergerak, melewati berbagai tantangan serta peduli pada perawatan diri. Event tahun ini skalanya lebih besar dibandingkan event tahun lalu, berhasil menarik antusiasme lebih dari 2.000 peserta, dengan mengkombinasikan dua tantangan olahraga berupa 7K Run dan Body Combat, hiburan, dan edukasi melalui sesi talkshow bersama Expert dan Brand Ambassador,” katanya.

Senior General Manager Brand Creative Content & Communication Total Care Men Melani Dwi Astuti berharap pengalaman di event Total Combat Run 2025 dapat menginspirasi para peserta untuk terus aktif bergerak, menjaga kebugaran, dan merawat diri agar selalu tampil total kapan dan di mana pun.

Melani menegaskan komitmen Total Care Men untuk mendukung gaya hidup sehat dan percaya diri para pria.

“Perawatan diri tidak hanya penting dilakukan setelah beraktivitas, tetapi juga sebelum memulai aktivitas. Penting untuk memilih brand yang memang fokus merawat kulit pria aktif dan memiliki rangkaian produk lengkap untuk memenuhi kebutuhannya. Total Care Men hadir melalui empat kategori utama, yakni Face Care, Fragrance, Body Care, dan Hair Care, dengan formula POWER-ACTIV yang teruji dermatologis, halal, dan efektif 99,9% melawan kuman dan bakteri di kulit. Total Care Men percaya, ketika pria menjaga kesehatan, kebersihan, dan kesegaran diri baik sebelum maupun sesudah beraktivitas, mereka akan lebih siap melewati berbagai tantangan,” katanya.

Kemeriahan acara makin bertambah dengan kehadiran Brand Ambassador Total Care Men Randy Pangalila dan Anindita Hidayat, yang keduanya ikut berlari bersama para peserta.