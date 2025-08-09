Total Fujifilm Experience Hadir di Surabaya

jpnn.com, JAKARTA - PT Fujifilm Indonesia resmi membuka Fujifilm Showroom dan Astalift Outlet Jayanata di Tunjungan Plaza 4 Surabaya menghadirkan destinasi lengkap bagi pecinta fotografi dan perawatan kecantikan premium pada 8 Agustus 2025.

Fujifilm Showroom menghadirkan deretan kamera dan kamera instan, sementara Astalift, yang berlokasi di dalam Jayanata Tunjungan menawarkan rangkaian perawatan kulit anti-aging premium.

Pembukaan dua outlet ini memiliki misi yang sama: membawa inovasi terbaik Fujifilm di bidang pencitraan dan kecantikan lebih dekat kepada masyarakat Jawa Timur.

Fujifilm Showroom menawarkan pengalaman premium untuk para pecinta fotografi menampilkan kamera Fujifilm seri X-Series dan GFX, kamera instax, kamera sekali pakai QuickSnap, hingga berbagai aksesori pendukung.

Setiap pengunjung akan dibimbing oleh spesialis produk Fujifilm yang siap memberikan rekomendasi personal dan berbagi tips teknis secara langsung.

Astalift Outlet Jayanata, yang berada di dalam Jayanata Tunjungan menghadirkan rangkaian skincare anti-aging premium Fujifilm.

Produk-produk Astalift lahir dari puluhan tahun keahlian Fujifilm di bidang teknologi pencitraan, riset kolagen, dan nanoteknologi.

Menggabungkan inovasi kecantikan Jepang dengan riset ilmiah mutakhir, Astalift menghadirkan hasil nyata dan kualitas luar biasa, termasuk Astalift Jelly Aquarysta yang telah meraih berbagai penghargaan internasional.