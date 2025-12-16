Total Penyaluran KUR di Sumatra Rp 43,95 triliun dan Jumlah Debitur 1.018.282 orang.
jpnn.com, JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memeberkan total penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) serta usulan kebijakan relaksasi bagi debitur terdampak di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Airlangga Hartarto menyebutkan total penyaluran KUR di ketiga provinsi tersebut mencapai Rp 43,95 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 1.018.282 orang.
Dari jumlah tersebut, nilai KUR yang terdampak langsung oleh bencana mencapai Rp 8,9 triliun dengan 158.848 debitur.
"Total di Aceh, Sumut, dan Sumbar, KUR-nya Rp 43,95 triliun Pak Presiden, dan jumlah debiturnya ada 1.018.282 orang. Yang terdampak kepada bencana ini ada Rp 8,9 triliun dan 158.848 debitur," ujar Airlangga dikutip Selasa (16/12).
Dalam rangka penanganan dampak bencana, Airlangga mengusulkan kebijakan penghapusan kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga bagi debitur KUR terdampak.
Dalam skema tersebut, penyalur tetap menerima pembayaran angsuran pokok dan bunga tanpa melakukan klaim, sementara pemerintah menanggung subsidi bunga atau subsidi margin KUR reguler.
"Status kolektibilitas tetap sampai dengan posisi 30 November 2025. Jadi, mereka tidak dalam tanda petik, tidak default Pak Presiden," katanya.
Selain penghapusan, pemerintah juga memberikan relaksasi bagi debitur KUR existing, khususnya bagi pelaku usaha yang tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya akibat kerusakan parah.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut total penyaluran KUR di provinsi Sumatra mencapai Rp 43,95 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 1.018.282 orang
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemprov Aceh Kirim Surat kepada UNDP & UNICEF, Simak Respons Mendagri Tito
- Purbaya: Masih Banyak Rapat & Program Kementerian Tidak Jelas
- Anggota TNI yang Bikin Jembatan di Daerah Bencana akan Naik Pangkat
- Momen Nataru, Airlangga Usulkan Work From Anywhere pada 29-31 Desember
- Manggala Agni Terus Berikan Bantuan Pascabencana di Sumatra
- Rencana Lokasi Hunian Korban Banjir, 30 di Aceh, 13 Sumut, dan 8 Sumbar