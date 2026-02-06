Totalitas Berkarier, Karina Icha Terbangkan Coach dari Jakarta ke Makassar

menu
Aktris Karina Icha. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Karina Icha menunjukkan keseriusannya menekuni dunia akting dengan mendatangkan pelatih akting dari Jakarta ke Makassar.

Hal itu dia lakukan saat masih bekerja sebagai pegawai pemerintahan demi mewujudkan mimpinya berkarier di industri hiburan.

Karina mengungkapkan ketertarikannya pada dunia seni peran bermula saat pandemi Covid-19.

"Dahulu aku merasa kok yang aku jalani begini-begini saja. Bosan dan pengin coba hal baru," ungkap Karina, kepada awak media di Jakarta, baru-baru ini.

Keinginan tersebut kemudian diwujudkan dengan mencari pelatih akting yang tepat.

“Aku ketemu salah satu acting coach di Jakarta, terus aku terbangin itu coach ke Makassar selama sebulan,” katanya.

Selama mengikuti pelatihan akting, Karina mengaku menjalani proses belajar secara intensif tanpa sepengetahuan keluarga.

“Pulang kerja aku mampir ke hotel tempat coach menginap, setiap hari, dan orang rumah pun tidak tahu kegiatanku,” tuturnya.

Karina Icha netakt mendatangkan coach dari Jakarta ke Makassar demi mengasah kemampuan aktingnya.

