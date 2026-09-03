Totalitas Main di Film Bapakmu Kiper, Ali Fikry Cerita Soal Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ali Fikry berperan sebagai Dino dalam film terbaru berjudul Bapakmu Kiper.

Film garapan Ody Harahap itu memiliki latar cerita tentang sepak bola antar kampung atau tarkam.

Demi memerankan karakter Dino sebagai pemain sepak bola, Ali Fikry mengaku menjalani latihan fisik sebelum syuting.

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"Latihan fisiknya sebelum syuting tuh kami ada workshop. Jadi ada workshop kayak koreografi passing-passingnya kayak bagaimana. Jadi nanti kalau pas hari-H syuting sudah gampang, sudah enggak harus figure it out on the set lagi," ujar Ali Fikry di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (1/9).

Dia mengatakan, dirinya memang terbiasa bermain sepak bola. Oleh karena itu, Ali Fikry tak merasa kesulitan saat harus menjalani syuting.

"Memang suka main bola sih. Jadi udah ada basic-nya banget. Emang suka main bola jadi lebih gampang tapi cuma tinggal di-polish lagi aja biar jadi bagus buat film," tuturnya.

Dia mengakui bahwa dirinya sempat mengalami luka ringan saat menjalani proses syuting film tersebut.

Kondisi lapangan tanah yang tak rata membuat beberapa adegan menjadi lebih menantang.