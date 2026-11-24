jpnn.com, JAKARTA - Band rock legendaris, TOTO dipastikan akan menggelar konser di Indonesia, tepatnya di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta pada 2 April 2027.

Kepastian tersebut diumumkan oleh promotor Color Asia Live bahwa TOTO akan menyapa penggemar dalam rangkaian TOTO 50th Anniversary Tour 2027.

Menandai lima dekade pencapaian luar biasa dalam perjalanan musiknya, konser di Jakarta ini menjadi bagian dari rangkaian tur internasional TOTO yang akan membawa katalog lagu legendaris serta kualitas musikalitas khas mereka untuk dinikmati para penggemar di berbagai negara, mulai dari Asia, Inggris, Irlandia, hingga Eropa.

Rangkaian tur 2027 dimulai dengan sejumlah penampilan di berbagai kota di Asia pada Maret dan April, kemudian dilanjutkan dengan tur musim panas di Eropa.

Tur tersebut mencakup tujuh pertunjukan di Inggris dan Irlandia sebelum berlanjut ke sejumlah destinasi lainnya di Eropa. Jadwal penampilan tambahan diperkirakan akan diumumkan kemudian.

Perayaan 50 tahun TOTO menandai sebuah tonggak bersejarah yang berawal pada 7 Januari 1977. Pada tanggal tersebut, para personel pendiri TOTO untuk pertama kalinya berkumpul di Davlen Studios, North Hollywood, untuk merekam demo yang kelak menjadi cikal bakal album debut self-titled.

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Sejak awal perjalanan tersebut, TOTO berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu band paling berpengaruh dan bertahan lama dalam sejarah musik rock modern.

Identitas musikal yang khas, kemampuan bermusik yang luar biasa, serta karya-karya yang tak lekang oleh waktu telah melampaui batas generasi dan terus mendapatkan tempat istimewa di hati para pendengar di seluruh dunia.