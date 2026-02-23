Tottenham vs Arsenal, The Gunners Menang 4-1
jpnn.com - JAKARTA - Laga Tottenham Hotspur vs Arsenal pada lanjutan Liga Inggris dimenangkan The Gunners. Arsenal memenangi derbi London Utara dengan skor 4-1 di Stadion Tottenham Hotspur, London, Minggu waktu setempat.
Dua gol Eberechi Eze dan dua lainnya dari Viktor Gyokeres membuat Tottenham tak berdaya walau menyamakan kedudukan melalui Randal Kolo Muani, demikian catatan Premier League.
Kemenangan ini membuat Arsenal kukuh di posisi pertama klasemen Liga Inggris dengan 61 poin dari 28 pertandingan, unggul lima angka dari Manchester City di tempat kedua. Tottenham tetap posisi ke-16.
Arsenal beberapa kali menebar ancaman ke gawang Spurs.
Skuad asuhan Mikel Arteta unggul pada menit ke-32 setelah umpan Bukayo Saka dikonversi menjadi gol oleh Eberechi Eze.
Spurs menyamakan kedudukan menjadi 1-1 berkat gol Randal Kolo Muani yang melakukan aksi individual pada menit ke-34.
Pada babak kedua, Arsenal kembali unggul setelah tembakan keras dari luar kotak penalti Viktor Gyokeres membobol gawang Spurs pada menit ke-47.
Spurs membobol gawang Arsenal melalui Kolo Muani, namun tidak disahkan karena pelanggaran.
