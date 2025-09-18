Tour de Entete 2025 Mendonasikan Rp 109 Juta Buat Korban Bencana Mauponggo
jpnn.com - ENDE - Etape 7 Tour de Entete 2025 yang melintasi Kota Ende didedikasikan untuk korban bencana Mauponggo, Kabupaten Nagekeo.
Hadiah bagi para pemenang ditambah sumbangan pribadi para pembalap, panitia, ofisial serta masyarakat, yang total berjumlah Rp 109.646.000 didonasikan kepada para korban.
Donasi itu diantar langsung oleh pembalap Prancis Maxime Marthin, pembalap Mesir Omar Walid Elbehiry perwakilan manajer Pontianak Wijaya Racing, Euggelizo Hosana Maranatha bersama Ketua Panitia Noldy Pellokia dan Manajer Event Jannes Eudes Wawa di Posko Penanggulangan Bencana Nagekeo di Kantor Camat Mauponggo, Kamis, 18/9 sore.
Omar Walid dan Maxime yang mewakili para pembalap mengaku prihatin dan terpanggil atas peristiwa kemanusiaan yang menimpa korban di Mauponggo, Nagekeo.
Bantuan diterima oleh Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada di Posko Kantor Camat Mauponggo.
Wabup mengatakan bahwa bencana banjir menelan sembilan korban jiwa, enam sudah ditemukan dan tiga masih hilang.
Sebanyak 19 orang luka-luka sedang dirawat di rumah sakit, serta 398 orang dari 84 KK mengungsi mandiri di rumah keluarga, tetapi makan minum dan kebutuhan lain dipasok dari posko.
Wabup tak menyangka para pembalap panitia serta penyelenggara event PT Jelajah Sport bisa hadir melihat langsung dan menyerahkan bantuan.
Hadiah bagi para pemenang Etape 7 Tour de Entete 2025 ditambah sumbangan pribadi para pembalap untuk korban bencana Mauponggo.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Keseruan Etape 6 Tour de Entete 2025
- Warga Sumba Sambut Tour de Entete 2025 dengan Luar Biasa, Persaingan Ketat
- Tour de Entete 2025: Para Pembalap Dimanja Panorama Alam
- Tim Sepeda ASC Monster Binaan Sahroni Borong Gelar di Ajang TdBI 2025
- Maybank Cycling Series Il Festino Jadi Ajang Uji Coba Atlet Sepeda Indonesia Menjelang SEA Games 2025
- GFNY Bali 2025 Libatkan 1.000 Pesepeda dari 45 Negara