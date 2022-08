Tour De Trash, Liburan Antimainstream Meregenerasi Lingkungan

jpnn.com, GIANYAR - BestHostels Indonesia menggelar Tour De Trash sebagai wujud pelestarian lingkungan di Gianyar, Bali.

Dalam program yang bekerja sama dengan Yayasan Merah Putih itu, perserta akan diberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah.

Kegiatan ini terinspirasi dari konsep regenerative travel atau wisata berkelanjutan. Meski masih asing di telinga, konsep ini sudah banyak diadopsi oleh pelaku pariwisata di dunia.

Regenerative travel merujuk pada konsep liburan sambil menjaga kelestarian lingkungan dan juga budaya setempat.

Selain itu, juga mengajak masyarakat untuk memperbaiki sumber daya yang sudah terlanjur rusak.

Konsep Tour De Trash cukup out of the box, mengingat pada umumnya, pariwisata hanya memperlihatkan tempat-tempat yang indah dan menarik.

BestHostels Indonesia mengajak peserta tur berkunjung ke lokasi-lokasi yang tidak pernah terpikir untuk dijadikan spot pariwisata di Bali.

Rangkaian acara Tour De Trash dimulai dengan peserta mengunjungi Pantai Sanur yang sekaligus menjadi meeting point.