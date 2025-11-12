Toyota Agya GR Sport Bawa TGRI Borong Juara Nasional Slalom 2025

jpnn.com, BANDUNG - Toyota Gazoo Racing Indonesia (TGRI) memborong gelar juara Nasional Slalom 2025 yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat pada pekan lalu.

Kesuksesan itu tidak lepas dari performa mobil balap Agya GR Sport yang dirancang sedemikian rupa oleh tim engineer.

City car dengan mesin tiga silinder 1.200cc itu mampu memberikan persaingan yang sengit terhadap rivalnya yang mengusung mesin empat silinder 1.5 liter.

Adapun enam kelas bergengsi pada Kejurnas Slalom, yakni Grup A, Grup F, Kelas Tandem, Kejuaraan Tim A, Kejuaraan Tim F dan Kelas Wanita disapu bersih oleh peslalom Toyota Gazoo Racing Indonesia.

Peslalom Adrianza Yunial menjelaskan performa dari New Agya GR Sport itu bisa bersaing dengan rivalnya.

Dia mengaku bersama rekan-rekannya harus bermain tanpa kesalahan, sehingga mampu menorehkan waktu tercepat di setiap sesinya.

"Bertarung menggunakan mesin tiga silinder berkapasitas 1.200 cc dibandingkan dengan rival yang mesinnya empat silinder 1.500 cc, memang perlu kesungguh-sungguhan dan tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Karena mobil ini dibekali dimensi yang kompak. Jadi, kami memiliki keunggulan dari sisi gerakan mobil sangat lincah," ungkap Adrianza.

Sementara itu, Naufal Shafwan yang merupakan rekan satu tim Adrianza Yunial menjelaskan salah satu sektor yang memang menjadi fokus dari tim untuk meningkatkan kapabilitas Agya GR Sport ini adalah di bagian kaki-kaki.