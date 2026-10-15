Toyota Expo Kediri 2026 Tawarkan Promo Menarik & Kemudahan Kepemilikan Kendaraan

jpnn.com, KEDIRI - Toyota kembali menghadirkan beragam program penjualan spesial melalui gelaran Toyota Expo Kediri 2026 yang berlangsung di Atrium Kediri Town Square pada 14-18 Oktober 2026.

Pameran ini menjadi salah satu upaya Toyota untuk makin mendekatkan diri kepada pelanggan dengan menghadirkan berbagai pilihan kendaraan unggulan, program pembiayaan menarik, serta keuntungan tambahan yang memberikan nilai lebih bagi masyarakat.

Kepala Cabang A2000 Kediri, Dwi Bayu Nugroho mengatakan bahwa Toyota Expo Kediri 2026 diharapkan dapat menjadi momentum yang tepat bagi masyarakat yang sedang merencanakan pembelian kendaraan baru maupun melakukan trade-in kendaraan lama.

“Kami optimistis Toyota Expo Kediri 2026 dapat menjadi momentum positif bagi masyarakat yang ingin mengganti ataupun memiliki kendaraan baru,” ujarnya.

Selama pameran berlangsung, pelanggan dapat melihat berbagai type kendaraan Toyota, khususnya kendaraan berbasis teknologi hybrid yang semakin diminati masyarakat.

Berbagai program promo menarik telah disiapkan khusus selama penyelenggaraan Toyota Expo Kediri 2026. Untuk pembelian secara tunai, pelanggan berkesempatan mendapatkan gratis asuransi All Risk selama 2 tahun untuk pembelian Toyota Yaris Cross Hybrid dan Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid, serta gratis asuransi All Risk selama 1 tahun untuk pembelian Toyota Veloz Hybrid.

Selain itu, Toyota juga memberikan subsidi BBM senilai Rp10 juta untuk pembelian Toyota Innova Reborn dan Toyota Fortuner, serta cashback trade-in hingga Rp10 juta bagi pelanggan yang menukarkan kendaraan lamanya dengan kendaraan Toyota.

Sementara pelanggan yang memilih pembelian secara kredit dapat memanfaatkan berbagai program pembiayaan spesial, antara lain bunga 0 persen tenor 1 tahun untuk pembelian Toyota Innova Reborn Diesel dan Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 Diesel, serta bunga mulai 1,99 persen untuk pembelian Toyota Veloz Hybrid, Toyota Yaris Cross Hybrid, dan Toyota Zenix Hybrid.