Toyota Gazoo Racing Indonesia Mendominasi Seri Pembuka Kejurnas Sprint Rally 2026

jpnn.com, JAKARTA - Dominasi Toyota Gazoo Racing Indonesia langsung terasa sejak seri pembuka Kejurnas Sprint Rally 2026 yang digelar di Komplek Sport Center Sumut, Deli Serdang, akhir pekan lalu.

Tim pabrikan sukses mengamankan podium tertinggi lewat duet Ryan Nirwan dan navigatornya, Adi Indiarto, yang tampil solid dengan Toyota GR Yaris Rally2.

Kemenangan itu bukan sekadar pembuka musim yang manis, tetapi juga penegasan kekuatan tim setelah menjaga momentum sejak musim sebelumnya.

Ryan menyebut keberhasilan tersebut lahir dari kerja kolektif, mulai dari kru teknis hingga dukungan penuh para sponsor.

Sejak sesi latihan hingga lomba berlangsung, Ryan sudah menunjukkan dominasinya.

Dia konsisten menjadi yang tercepat di setiap special stage, sekaligus menjaga jarak aman dari para rival.

Selepas leg pertama, bahkan pembalap asal Balikpapan itu sudah unggul lebih dari tujuh detik—gap yang cukup signifikan untuk ukuran sprint rally.

Sepanjang Special Stage Satu hingga Special Stage keempat, Ryan Nirwan dan Adi Indiarto sukses menjaga tren positif.