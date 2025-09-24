Toyota Gazoo Racing Indonesia Menorehkan Sejarah di GT4 Japan Cup 2025
jpnn.com, JAKARTA - Tahun 2025 menandai musim kedua bagi Toyota Gazoo Racing Indonesia (TGRI) dalam keikutsertaannya di ajang balap touring GT4 Japan Cup.
TGRI berhasil mencatat sejarah baru di ajang balap internasional tersebut, setelah berhasil menjuarai GT4 Japan Cup 2025.
Pembalap Indonesia, Haridarma Manoppo bersama rekan setimnya asal Jepang, Seita Nonaka tampil dominan dengan hampir menyapu bersih podium pertama dalam delapan balapan yang digelar Juni hingga September.
“Ini sangat luar biasa dan ini menjadi jenjang karier tertinggi sepanjang karier saya balapan. Apalagi tahun ini ramai dengan pembalap yang hebat-hebat, pencapaian ini sangat luar biasa untuk saya,” kata Haridarma dalam keterangannya, Rabu (24/9).
Pembalap yang akrab disapa Hari itu juga menjelaskan kontribusi nyata rekan setimnya, Seita.
"Masing-masing sirkuit itu kan memiliki trik untuk bagaimana menanganinya. Seperti kalau racing line, itu tidak selalu Out in Out di mana pada saat membelok harus rapat ke clipping point terus mengambil jalur yang di luar."
"Namun, tidak semua sirkuit seperti itu, karena ada karakternya yang camber-nya negatif dan itu racing line akan berbeda. Hal itu yang diinformasikan oleh Seita Nonaka untuk bagaimana menghadapinya," lanjut Hari.
Prestasi itu menjadi puncak perjalanan TGRI sejak memulai debut di GT World Challenge Asia 2023, ketika mereka meraih posisi peringkat kedua klasemen akhir dengan 143 poin.
