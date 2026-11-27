jpnn.com, TIONGKOK - Toyota diam-diam tengah mempersiapkan mobil berpegerak extended-range electric vehicle atau EREV pertamanya yang dijadwalkan dirilis pada Jumat (27/11).

Mobil yang diperkenalkan melalui perusahaan patungan GAC-Toyota di China itu diduga merupakan varian elektrifikasi dari SUV andalan mereka, yakni Highlander.



Kehadiran mobil tersebut terungkap melalui akun Weibo GAC-Toyota dengan keterangan teknologi pemanjangan jarak tempuh.

Model itu disebut-sebut akan menjadi jagoan baru Toyota-GAC dalam bersaing di pasar Tiongkok.

GAC Toyota belum membocorkan nama mengenai SUV barunya itu. Namun, peluncuran model itu tersirat menggunakan nama Highlander.

Diketahu, teknologi EREV merupakan kendaraan listrik, tetapi dilengkapi mesin bensin yang hanya sebagai generator untuk mengisi ulang baterai ketika kapasitasnya menurun.

EREV tetap digerakan oleh motor listrik, sedangkan mesin pembakaran internal (ICE) hanya berperan untuk mengisi daya baterai atau membantu motor listrik.

Rencana GAC-Toyota untuk memperkenalkan model tersebut pertama kali terungkap di acara technology day pada Juni 2025 lalu.

Perusahaan patungan tersebut menyatakan bahwa para insinyur di Tiongkok tengah mengembangankan SUV generasi baru untuk pasar Tiongkok. Model itu akan mengusung powertrain berteknologi EREV.