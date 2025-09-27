Toyota Meluncurkan Mobil MPV Terbaru, Harga di Bawah Rp 200 Juta

menu
Toyota resmi meluncurkan Rumion terbaru kepada publik beberapa waktu lalu.Foto: Gaadiwaadi.

jpnn.com, INDIA - Toyota Kirloskar Motor (TKM) meluncurkan Rumion terbaru kepada publik di India beberapa waktu lalu.

Mobil yang masuk di kelas multi vehicle purpose (MPV) itu merupakan rebadge dari Suzuki Ertiga.

Namun, mobil tersebut telah mendapatkan sejumlah fitur. Salah satunya sistem keselamatan.

Sejak kehadirannya di pasar India, Toyota Rumion mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat.

Mobil tersebut diklaim paling terlaris di Negeri Bollywood itu.

Penjualan mobil bahkan senasib dengan Hyryder dan Glanza yang terus mengalami peningkatan pada tahun ini.

Toyota Rumion ditawarkan dalam lima pilihan warna, yaitu Spunky Blue, Rustic Brown, Iconic Grey, Cafe White, dan Enticing Silver.

Sementara jantung pacunya masih menggunakan mesin Ertiga berkode K15C empat silinder berteknologi mild-hybrid dan CNG.

Toyota resmi meluncurkan Rumion terbaru kepada publik beberapa waktu lalu. Harganya di bawah Rp 200 juta.

