Toyota Recall 176.737 Unit Akibat Masalah Ini, Ada SUV Listrik Ikut Terdampak

jpnn.com - Toyota melakukan penarikan kembali (recall) sebanyak 176.737 unit mobil yang dipasarkan di China.

Penarikan, itu mencakup sejumlah model Toyota mulai dari SUV listrik bZ3X, sedan bZ7, dan Land Cruiser Prado.

Menurut siaran CarNewsChina pada Rabu (4/11), administrasi Negara untuk Regulasi Pasar China pada 4 November 2026 menerbitkan pemberitahuan. Dari pemberitahuan itu, ada 100.175 unit SUV bZ3X dan 21.085 unit sedan bZ7 di-recall.

Selain itu, ada kampanye terpisah mengenai penarikan kembali 55.477 unit SUV hibrida Land Cruiser Prado dan Lexus GX 550h karena masalah pada sambungan saluran bahan bakar.

Dokumen penarikan kembali S2026M0124V mencakup 100.175 unit bZ3X yang diproduksi pada 27 Februari 2025 hingga 26 Maret 2026.

Menurut Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar China, SUV listrik itu bermasalah pada bagian mur pengencang sambungan batang stabilizer suspensi depan kendaraan itu kemungkinan memiliki gaya penjepitan aksial yang tidak memadai.

Mur tersebut dapat mengendur saat kendaraan dikemudikan, sehingga akan menimbulkan suara tidak normal atau dalam kondisi ekstrem terlepas.

Kondisi ini berpotensi memengaruhi stabilitas kendaraan.