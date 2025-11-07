Toyota Recall Lebih dari 1 Juta Mobil, Ada Camry hingga Prius

jpnn.com - Toyota mengumumkan recall besar-besaran untuk lebih dari satu juta unit mobil di Amerika Serikat, hanya karena gambar kamera belakang yang bisa tiba-tiba membeku.

Masalah itu bukan sekadar gangguan ringan. Bayangkan saat sedang parkir mundur, layar tiba-tiba ‘freeze’ dan tak menampilkan apa-apa—jelas bikin pengemudi panik.

Hal itulah yang membuat Toyota harus bertindak cepat sebelum potensi kecelakaan kecil jadi masalah besar.

Model yang terdampak pun bukan sembarangan. Dari lini Toyota ada Camry, Highlander, RAV4, hingga Prius, sementara dari Lexus meliputi RX, TX, LS, GX, NX, dan LX.

Bahkan, Subaru Solterra juga ikut terseret karena menggunakan sistem kamera buatan Toyota.

Totalnya mencapai 1.024.407 unit yang harus kembali ke diler untuk dilakukan pemeriksaan.

Menurut laporan dari National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), biang keladinya ialah bug pada perangkat lunak sistem parkir.

Saat mobil dimundurkan, bug bisa membuat tampilan kamera beku atau blank.