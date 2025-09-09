Toyota Rilis Kijang Innova Zenix dengan Sejumlah Fitur Baru, Berikut Detailnya

jpnn.com, JAKARTA - PT Toyota-Astra Motor (TAM) melakukan penyegaran pada Kijang Innova Zenix baik varian bensin maupun hybrid electric vehicle (HEV).

MPV keluarga itu kini dibekali sejumlah fitur baru yang mengedepankan kombinasi antara kenyamanan, teknologi terkini, dan efisiensi ramah lingkungan.

“Kami hadirkan Kijang Innova Zenix dengan beberapa sentuhan untuk meningkatkan kualitas berkendara dan mempermudah pelanggan mengakses beragam layanan berbasis konektivitas untuk mendukung mobilitas,” kata Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto dalam siaran persnya, Senin (8/9).

Secara desain, Toyota masih mempertahankan desain eksterior mobil itu yang mengusung gaya crossover dengan grille besar, LED Headlamp, dan pelek 18 inci.

Namun ada detail baru berupa penyematan emblem HEV sebagai indentitas global kendaraan elektrifikasi Toyota.

Pada bagian kabin, seluruh varian mendapat upgrade Head Unit. Pada tipe G dan G HEV menggunakan 10 Inci dengan Smartphone Connectivity.

Sementara tipe V, V HEV, dan Q HEV naik menjadi 12,3 Inci dilengkapi kontrol Air Purifier yang terintegrasi dengan head unit.

Sepasang Rear Seat Entertainment (RSE) pada tipe V, V HEV, dan Q HEV kini memiliki fungsi wi-fi hotspot melalui perangkat T Intouch.