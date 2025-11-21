Toyota Veloz Hybrid Melantai di GJAW 2025, Harga di Bawah Rp 300 Juta

jpnn.com, TANGERANG - PT Toyota-Astra Motor (TAM) kembali melakukan gebrakan baru dengan meluncurkan Toyota Veloz hybrid di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Jumat (21/11).

Toyota Veloz Hybrid itu akan melengkapi jajaran model hybrid pabrikan asal Jepang yang sudah meluncur seperti Zenix, Corolla, Yaris Cross, Altis, dan Camry.

Direktur PT TAM Hiroyuki Ueda mengatakan GJAW 2025 merupakan momentum penting bagi Toyota untuk menghadirkan Veloz Hybrid yang diproduksi secara lokal di Indonesia.

"Toyota Veloz kini hadir dengan teknologi hybrid. Kami bangga mobil ini diproduksi lokal di Indonesia," ungkap Hiroyuki Ueda dalam sambutannya di booth Toyota Jumat.

Kehadiran MPV tujuh penumpang itu sebagai bentuk komitmen untuk menghadirkan solusi mobilitas yang sesuai dengan kebutuhan setiap masyarakat Indonesia, termasuk pada model elektrifikasi.

"Kami memperluas pilihan elektrifikasi dan mendorong produksi lokal, agar mempermudah akses pelanggan terhadap teknologi ramah lingkungan," ungkapnya.

Veloz Hybrid memadukan efisiensi bahan bakar tinggi dan performa tangguh, menjadikannya pilihan ideal bagi keluarga modern yang ingin bertransisi ke kendaraan ramah lingkungan tanpa perlu mengubah kebiasaan berkendara.

Sementara itu, Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto mengatakan Veloz Hybrid bukan hanya menawarkan efisiensi bahan bakar dan kemudahan perawatan, tetapi juga pengalaman berkendara yang ramah lingkungan.