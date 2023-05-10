Toyota Yaris 2026 Dapat Penyegaran, Hadir dengan Fitur Baru
jpnn.com - Toyota Motor akan melakukan penyegaran pada model Yaris dan Yaris Cross 2026.
Adapun perubahan pada kedua model tersebut bukan pada sisi eksterior, melainkan ruang kabin dan fitur untuk bersaing di pasar global.
Salah satu ubahan pada Yaris dan Yaris Cross 2026 yang mencolok ada pada sistem hiburan. Varian tertinggi akan mengusung layar infotainment 10,5 inci (26,7 cm).
Headunit itu meningkat dari layar 8 inci (20,3 cm) yang sebelumnya ditawarkan, dengan navigasi, Apple CarPlay, dan Android Auto.
Selain itu seluruh model tersebut mendapatkan Rem Parkir Elektrik (EPB).
Perubahan fitur itu cukup mengejutkan karena penghapusan fitur advanced park dan sistem monitor panorama itu diklaim bis menekan biaya produksi.
Warna baru dan edisi khusus juga telah diumumkan untuk pasar Jepang.
Di Australia, Toyota Yaris saat ini dijual mulai dari $28.990 atau sekitar Rp 486 juta sebelum biaya tambahan untuk varian Ascent Sport Hybrid, sedangkan SX Hybrid dibanderol seharga $32.390 (Rp543 juta) sebelum biaya tambahan, dan varian ZR Hybrid termahal seharga $34.590 (Rp580 juta).
Toyota Motor akan melakukan penyegaran pada model Yaris dan Yaris Cross 2026. Simak selengkapnya di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Toyota Recall Sejumlah Model yang Dipasarkan di Indonesia, Ada Yaris & Corolla
- Toyota Yaris Cross di Indonesia Kena Recall, Bermasalah di Panoramic Roof
- Honda City Hatchback RS Terbaru Meluncur, Harga Naik jadi Sebegini
- Toyota Yaris Cross HEV Raih Most Worthy Car di Ajang Uzone Choice Award 2024
- Waduh, Toyota Hentikan Produksi di 14 Pabrik Perakitan, Kenapa?
- Toyota Yaris 2023 untuk Pasar Indonesia Tampil Lebih Sporty