TP PKK DKI & Daya Wanita PAM JAYA Bagikan 357 Toren Air Gratis di Jakarta Timur

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) DKI Jakarta bersama Daya Wanita PAM JAYA membagikan toren air gratis bagi masyarakat DKI Jakarta.

Pembagian toren kali ini dilaksanakan di Balai Warga RW 08, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, pada Kamis (7/5).

Acara itu dihadiri oleh Ketua TP PKK DKI Jakarta Hani Pramono Anung, Wakil Ketua TP PKK DKI Jakarta Dewi Rano Karno, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta Lisniawati Uus dan Ketua Daya Wanita PAM JAYA Lya Arief Nasrudin, serta TP PKK Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin mengatakan program tersebut merupakan bentuk kepedulian yang berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat.

"Melalui pembagian toren ini, kami ingin memastikan masyarakat memiliki ketersediaan air yang lebih terjamin di rumah. Ini bukan hanya soal fasilitas, tetapi tentang bagaimana kita bersama-sama menjaga kesehatan keluarga dan meringankan beban warga dalam kehidupan sehari-hari," ujar Arief.

Melalui kegiatan kali itu, sebanyak 357 toren gratis dibagikan kepada warga Jakarta Timur, yang tersebar di wilayah Pulomas, Gudang Air dan Klender.

"Secara keseluruhan, sejak Januari hingga 7 Mei 2026, sebanyak 1.000 toren telah disalurkan kepada masyarakat di berbagai wilayah DKI Jakarta," kata dia.

Selain pembagian toren, kegiatan ini juga diisi dengan penyerahan simbolis bantuan beras kepada perwakilan TP PKK dan Dasawisma setempat.