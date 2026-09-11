TPAS Galuga Terbakar, Api Membesar Lagi
jpnn.com, BOGOR - Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPAS) Galuga, Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terbakar.
Sempat dikendalikan sehari sebelumnya, api kembali membesar pada Jumat sekitar pukul 15.30 WIB.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kabupaten Bogor Yudi Santosa mengatakan kobaran tersebut berasal dari titik api baru, bukan rembetan dari wilayah pengelolaan sampah Kota Bogor.
“Ini titik baru, bukan merembet dari wilayah kota,” kata Yudi di TPA Galuga.
Menurut dia, titik api membesar karena tiupan angin kencang yang awalnya bergerak ke arah barat, kemudian bergeser menuju selatan.
“Angin ke arah barat cukup besar dan sekarang bergeser ke arah selatan. Jadi, apinya bergerak ke selatan,” ujarnya.
Sebanyak tujuh unit pemadam kebakaran (damkar) dikerahkan ke lokasi dengan dukungan mobil tangki air dari PDAM dan Dinas PUPR Kabupaten Bogor.
Petugas melakukan pengepungan api dari sisi utara, selatan, dan timur, untuk mencegah kebakaran meluas ke bagian lain kawasan TPA sampah tersebut.
Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPAS) Galuga, Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terbakar.
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