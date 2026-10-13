TPG Guru Honorer Mandek 4 Bulan, PGRI Keluarkan 6 Ultimatum

jpnn.com, JAKARTA - Prihatin dengan nasib guru honorer atau non-ASN yang belum menerima tunjangan profesi guru (TPG) hingga empat bulan, PB PGRI langsung bereaksi. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mengeluarkan enam Ultimatum kepada pemerintah.

"Kasihan nasib guru honorer yang sudah empat bulan tidak menerima TPG. Seharusnya kejadian ini tidak perlu terjadi bila proses administrasi tidak dibuat rumit," kata Wakil Sekjen PB PGRI Wijaya Winarja kepada JPNN, Senin (12/10/2026).

Dia mengungkapkan ada enam desakan PB PGRI kepada pemerintah sebagai berikut:

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Pertama, segera tuntaskan verifikasi dan validasi data penerima TPG. Kemendikdasmen bersama dinas pendidikan dan satuan pendidikan perlu mempercepat penyelesaian data bermasalah dengan mekanisme pendampingan dan perbaikan yang jelas.

Kedua, percepat penerbitan SKTP bagi guru yang telah memenuhi persyaratan. Data yang sudah valid harus segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan, tanpa penundaan administratif yang tidak diperlukan.

Ketiga, Kementerian Keuangan segera menuntaskan proses penyediaan anggaran tambahan yang diperlukan. Koordinasi antara Kemendikdasmen dan Kemenkeu harus menghasilkan kepastian pembiayaan dan jadwal penyelesaian.

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Keempat, pemerintah wajib menyampaikan informasi secara terbuka. Guru berhak mengetahui perkembangan verifikasi data, penerbitan SKTP, status anggaran, serta perkiraan jadwal pembayaran melalui saluran resmi yang mudah diakses.

Kelima, pastikan tidak ada hak guru yang hilang akibat keterlambatan administratif maupun anggaran. Hak TPG yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan harus tetap diperhitungkan dan diselesaikan, termasuk apabila pembayarannya tertunda.