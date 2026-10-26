TPG Guru Honorer Triwulan 3 Cair 100% Hari Ini, Mendikdasmen: Cek Rekening

jpnn.com - JAKARTA - Ada kabar gembira buat seluruh guru honorer atau non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di Indonesia.

Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk periode Triwulan 3 tahun 2026 akhirnya tuntas 100 persen hari ini.

Kepastian tersebut disampaikan langsung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nunuk Suryani dalam taklimat media 2 Tahun Gerak Nyata Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua di Kantor Kemendikdasmen, Senin (26/10/2026).

"Berdasarkan laporan dari Puslapdik (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan) per hari ini jam 10.30 tadi, TPG seluruh guru honorer atau non-ASN sudah terkirim 100 persen," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Menteri Mu'ti memerinci TPG yang tuntas disalurkan hari ini merupakan akumulasi untuk tiga bulan sekaligus, yakni periode Juli, Agustus, dan September.

Dengan demikian, para guru non-ASN yang telah memenuhi syarat dan validasi data diminta untuk segera melakukan pengecekan pada rekening masing-masing.

"Jadi, para guru honorer menerima 6 juta rupiah yang merupakan pembayaran TPG Juli, Agustus, September. Silakan dicek di rekening," ujar Mendikdasmen.

Dia menyampaikan bahwa percepatan penyaluran TPG ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan memastikan penghargaan atas profesionalisme guru honorer atau non-ASN.