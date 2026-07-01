TPG Transfer Langsung Bikin Pendapatan Guru Meningkat

jpnn.com, JAKARTA - Jauh sebelum menikmati Tunjangan Profesi Guru (TPG), para guru yang mengabdi di kawasan pesisir, mengajar dengan honor yang1 sangat terbatas, bahkan ada yang hanya puluhan ribu rupiah.

Namun, keterbatasan itu tidak menyurutkan langkah mereka untuk tetap hadir di ruang kelas.

Semangat tersebut dirasakan Tino, guru Informatika SMP Swasta Maritim Mola yang mulai mengajar sejak akhir 2021.

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Sebelum memperoleh TPG, ia mengandalkan insentif dari dana BOS sekitar Rp400 ribu per bulan yang dibayarkan setiap tiga bulan. Kini, setelah menerima TPG, ia merasa lebih tenang dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.

“TPG sangat penting karena membantu kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran, termasuk kebutuhan internet dan media belajar,” ujarnya, Rabu (1/7).

Ia menambahkan, penyaluran TPG yang kini dilakukan secara langsung ke rekening guru setiap bulan turut memberikan kepastian sehingga para guru dapat lebih fokus menjalankan tugasnya. Sekarang penyalurannya sudah lancar setiap bulan langsung ke rekening.

"Guru jadi bisa lebih fokus mengajar karena kebutuhan dasar lebih terjamin,” ujarnya.

Baginya, peningkatan kesejahteraan melalui TPG tidak berhenti pada aspek ekonomi semata. Sebagian dana yang diterima juga dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar mengajar, mulai dari penyediaan bahan ajar, media pembelajaran, hingga membantu berbagai kebutuhan peserta didik di kelas.