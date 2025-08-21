TPL Raih Piagam Penghargaan Industri Hijau 2025 dari Kemenperin
jpnn.com, JAKARTA - PT Toba Pulp Lestari, Tbk (TPL) kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan menerima Piagam Penghargaan Industri Hijau 2025 dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Penghargaan ini diserahkan dalam acara 2nd Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC).
Dalam ajang bergengsi tersebut, TPL masuk sebagai salah satu dari sepuluh industri teratas di Indonesia untuk Kategori Transformasi Industri Hijau.
Piagam penghargaan diterima langsung oleh Liharman Sirait, Technical Department Head TPL sebagai manajemen perusahaan.
AIGIS merupakan forum tahunan yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat transformasi menuju industri hijau di Indonesia.
Ajang tersebut memberikan apresiasi bagi industri yang dinilai konsisten menjalankan praktik ramah lingkungan, efisiensi energi, serta inovasi berkelanjutan.
Menurut Kementerian Perindustrian, penghargaan ini diberikan kepada industri yang menunjukkan kinerja nyata dalam transformasi hijau.
“Transformasi industri hijau bukan hanya sebuah tren, tetapi kebutuhan mendesak bagi masa depan Indonesia. Kami mengapresiasi perusahaan seperti TPL yang mampu menunjukkan komitmen nyata dalam efisiensi energi, pengurangan emisi, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Prestasi ini kami harap menjadi inspirasi bagi industri lain,” ujar perwakilan Kemenperin dalam sambutannya.
PT Toba Pulp Lestari menerima piagam penghargaan Industri Hijau 2025 dari Kemenperin.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemprov Jateng Raih Penghargaan Pemda dengan Implementasi Industri Hijau Terbaik
- Menteri Lingkungan Hidup Dorong IWIP Jadi Pelopor Industri Nikel Hijau
- Pemerintah Jamin Keamanan Galon Guna Ulang Melalui Aturan Ketat
- Pertamina NRE Ambil Peran Utama di Industri Hijau Lewat Proyek Ekosistem Baterai Listrik
- Kemenperin Nilai SIG Layak Jadi Best Practice Industri Hijau Nasional
- Tokopedia, TikTok Shop & Kemenperin Dorong UMKM Lokal Memelesat Lewat Program KALCER