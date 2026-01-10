TPP Tetapkan Prof Hidayat Humaid Calon Tunggal Ketum KONI Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) bakal calon Ketua Umum KONI Jakarta menetapkan Prof Dr Hidayat Humaid, M.Pd alias HH sebagai calon tunggal Ketua Umum KONI Jakarta Periode 2026–2030.

Ketua TPP Aminullah mengatakan penetapan calon Ketua Umum KONI Jakarta tersebut dilakukan setelah melakukan verifikasi.

Menurut dia, penetapan dilakukan setelah berkas dukungan HH dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan ketentuan yang berlaku.

Sementara bakal calon lainnya, Achmad Azhar dinyatakan belum memenuhi syarat.

Aminullah menjelaskan dalam tahapan pengambilan formulir dan pendaftaran terdapat dua utusan yang mengambil formulir.

Namun, hanya HH yang mengembalikan dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan TPP.

Dokumen persyaratan HH diserahkan pada 31 Desember 2025. Setelah proses verifikasi pada 6-7 Januari 2026, TPP meminta sejumlah perbaikan dokumen yang kemudian diserahkan kembali pada 9 Januari 2026.

“Hari ini TPP menetapkan HH memenuhi persyaratan sebagai calon Ketua Umum KONI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2026-2030,” ujar Aminullah dalam jumpa pers, Sabtu (10/1/2026).