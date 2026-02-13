menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » TPPAS Legok Nangka Siap Groundbreaking Agustus 2026

TPPAS Legok Nangka Siap Groundbreaking Agustus 2026

TPPAS Legok Nangka Siap Groundbreaking Agustus 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
TPPAS Regional Legok Nangka di Nagreg, Kabupaten Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional (TPPAS) Regional Legok Nangka di Kabupaten Bandung terus berprogres. Perjanjian jual beli listrik dari pengelola kepada PLN pun segera terealisasi.

TPPAS Regional Legok Nangka akan dioperasikan oleh konsorsium asal Jepang Sumitomo-Hitachi Zosen dengan membentuk PT Jabar Environmental Solutions (JES).

Nantinya perusahaan itu akan menjual energi listrik dari sampah ke Perusahaan Listrik Negara.

Baca Juga:

Proyek ini sudah beberapa tahun lalu direncakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berbagai syarat pun terus dipenuhi termasuk yang terakhir, yaitu surat penugasan dari Kementerian ESDM kepada PT. PLN untuk dapat membeli listrik dari pengelolaan sampah.

"Alhamdulillah sudah turun bulan kemarin, Januari akhir, dan sekarang Insyaallah akan ditangani tanggal 19 Februari, untuk perjanjian jual beli listriknya, antara PT. JES, dengan PT. PLN," kata Sekda Jabar Herman Suryatman, Jumat (13/2).

TPPAS Legok Nangkah memiliki kapasitas 1.800 sampai 2.100 ton per hari dengan sumber sampah dari enam kabupaten dan kota di wilayah Bandung Raya.

Baca Juga:

Herman mengatakan persyaratan dimulainya proyek ini sudah selesai, tinggal nanti diumumkan untuk jual beli listriknya.

"Sampah itu akan dikirim dari enam kabupaten kota, nanti akan menghasilkan 40,59 Megawatt (MW), dan tahap yang paling krusial kemarin itu penugasan dari Kementerian SDM ke PLN," tuturnya.

Pemprov Jabar menyampaikan progres pembangunan TPPAS Legok Nangka di Nagreg, Kabupaten Bandung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI